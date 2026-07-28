Hallan a mujer de la tercera edad sin vida y en avanzado estado de composición en Poanas

Una mujer fue localizada sin vida al interior de su vivienda en la comunidad de Villa Unión, municipio de Poanas. Las primeras investigaciones apuntan a que el fallecimiento ocurrió por causas naturales.

El hallazgo se registró alrededor del mediodía de este lunes 27 de julio, cuando la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Villa Unión notificó a las autoridades ministeriales sobre la presencia de una persona aparentemente sin signos vitales en un domicilio ubicado sobre la calle Renacimiento, en la colonia La Hacienda.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Investigadora del Delito y Servicios Periciales, coordinados por el Agente del Ministerio Público, quienes ingresaron al inmueble y encontraron a una mujer recostada sobre una cama, ya sin vida y con un avanzado estado de descomposición, lo que hacía suponer que el deceso había ocurrido varios días antes.

De acuerdo con la información recabada, la fallecida era conocida únicamente como "Conchita", de aproximadamente 72 años de edad y originaria de Piedras Negras, Coahuila. Vecinos señalaron que desconocían más datos sobre su identidad y aseguraron que no tenía familiares en el municipio de Poanas.

Uno de los vecinos manifestó a las autoridades que la mujer vivía sola y tenía problemas de alcoholismo. Explicó que desde hacía cerca de cinco días no la veía salir de su domicilio, situación que le llamó la atención y lo llevó a acercarse a la vivienda, donde percibió un fuerte olor fétido y la presencia de numerosas moscas, por lo que decidió reportar el hecho a las autoridades.

Tras confirmar el fallecimiento, el Agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó las diligencias correspondientes, mientras se esperaba la llegada de personal de Servicios Periciales procedente de la ciudad de Durango para realizar el levantamiento del cuerpo.

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Durango, donde se le practicará la necropsia de ley para establecer de manera oficial la causa del fallecimiento, aunque de manera preliminar se presume que se trató de una muerte por causas naturales.