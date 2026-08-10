Hallan a mujer sin vida, cubierta con zacate, en domicilio de Lerdo; investigan posible feminicidio

Una mujer fue localizada sin vida y parcialmente cubierta con zacate seco en el patio de su domicilio, en la ciudad de Lerdo, hecho que ya es investigado bajo el protocolo correspondiente para determinar si se trató de un feminicidio.

El hallazgo ocurrió aproximadamente a las 13:30 horas del domingo 9 de agosto, en una vivienda ubicada sobre la calle Zarco, de la colonia San Isidro, hasta donde se movilizaron corporaciones policiacas y personal de investigación.

La víctima fue identificada como María Alejandra Orona Pineda, de 60 años de edad, quien tenía su domicilio en el mismo inmueble donde fue encontrada. A simple vista presentaba un traumatismo craneoencefálico, aunque será la necropsia la que determine formalmente la causa de muerte.

De acuerdo con los primeros datos recabados, fue el esposo de María Alejandra quien regresó a la vivienda y encontró manchas de sangre por arrastre que comenzaban en una de las habitaciones y continuaban hasta el patio de la propiedad.

Al seguir los rastros, llegó hasta un árbol, donde observó un bulto cubierto con zacate seco. Al revisar, descubrió que se trataba del cuerpo de su esposa, por lo que informó de inmediato a un familiar y posteriormente se solicitó auxilio a través del número de emergencias 911.

El hombre señaló que la última ocasión en que había visto con vida a María Alejandra fue aproximadamente a las 08:30 horas de ese mismo domingo, cuando salió del domicilio para visitar a su madre y posteriormente vender flores que cultiva.

Durante la inspección también fueron localizados otros indicios alrededor del cuerpo, los cuales quedaron bajo resguardo de los especialistas para ser incorporados a la investigación. La escena fue acordonada mientras peritos realizaron el levantamiento de evidencias que permitan establecer cómo ocurrió la muerte y quién podría estar involucrado.

Finalmente, el cuerpo de María Alejandra fue trasladado para la práctica de la necropsia de ley. Las autoridades mantienen abierta la investigación bajo el protocolo correspondiente, mientras se busca establecer qué sucedió durante las horas en que la mujer permaneció sola en la vivienda y dar con quien resulte responsable de su muerte.