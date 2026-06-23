Hallan a mujer sin vida en Gómez Palacio; su esposo está detenido e investigan feminicidio

Una mujer fue localizada sin vida al interior de su domicilio en el fraccionamiento Campanario II, en Gómez Palacio, en un caso que es investigado como feminicidio por las autoridades estatales.

La víctima fue identificada como Seferina Barrera Martínez, de 46 años, quien presentaba lesiones producidas por arma blanca en distintas partes del cuerpo. El hallazgo ocurrió la tarde de este lunes en una vivienda ubicada sobre el Circuito del Fuego.

De acuerdo con la información recabada, alrededor de las 14:30 horas, Teresa de Jesús acudió al domicilio de su hermana luego de que ambas habían acordado encontrarse horas antes en la escuela 18 de Marzo, en la Zona Centro de Gómez Palacio.

Al no llegar a la cita y no responder llamadas telefónicas, la mujer decidió acudir a la vivienda. Al ingresar encontró a su cuñado, Marco Enrique, de 51 años de edad, inconsciente en el suelo de la sala.

Junto a la mano derecha del hombre se encontraba un cuchillo sin mango y con manchas rojas, al parecer hemáticas. Al continuar revisando el inmueble, la mujer localizó a su hermana en uno de los cuartos, tendida en el piso y cubierta con una cobija.

De inmediato se realizó el llamado al número de emergencias 911. Al lugar acudieron elementos de la Policía Investigadora y personal de servicios de emergencia, quienes confirmaron que Seferina ya no contaba con signos vitales.

En el mismo hecho, Marco Enrique presentaba lesiones por arma blanca en el tórax, por lo que fue trasladado al Hospital General de Gómez Palacio para recibir atención médica.

Las autoridades informaron que el hombre fue detenido de manera inicial por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio y permanece bajo custodia policial mientras recibe atención médica y continúan las investigaciones.

De manera extraoficial, se dio a conocer que la hoy occisa presuntamente era víctima de violencia familiar; sin embargo, no existían denuncias formales por estos hechos. El Agente del Ministerio Público abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el crimen y determinar las responsabilidades legales del caso.