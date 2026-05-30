Hallan a mujer sin vida y con el rostro amoratado en inmueble de Valle del Guadiana

La tarde del viernes fue localizada sin vida una mujer al interior de un domicilio ubicado en la colonia Valle del Guadiana, en la ciudad de Durango, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 18:30 horas en una vivienda situada sobre la calle Colima, en el restaurante El Carralita. De acuerdo con el reporte realizado al sistema de emergencias, una trabajadora llegó al inmueble y encontró la puerta abierta, además de la propietaria tirada en el área del comedor.

La reportante, identificada como Delia, indicó que al ingresar observó a la mujer inconsciente sobre el piso, con el rostro hinchado y amoratado, por lo que solicitó apoyo inmediato. Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de las corporaciones de seguridad acordonaron el área y dieron parte a la autoridad investigadora para el inicio de las diligencias correspondientes. Será la necropsia de ley la que determine la causa del fallecimiento y permita establecer si existió alguna situación relacionada con un hecho delictivo.