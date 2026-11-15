Hallan a niño de dos años solo en tianguis de Río Dorado; sus padres aparecen tres horas después

Un niño de dos años fue encontrado caminando solo entre los puestos del tianguis del fraccionamiento Río Dorado, en la ciudad de Durango, la tarde del sábado. El menor quedó bajo resguardo mientras se intentaba localizar a su familia, cuyos integrantes se presentaron unas tres horas después.

De acuerdo con el reporte, una joven de 18 años observó al pequeño sin compañía de un adulto y se acercó para preguntarle su nombre y dónde estaban sus padres.

Unos niños que se encontraban en el lugar señalaron que lo habían visto con una mujer que posteriormente subió a un vehículo y se retiró. Esta versión fue incluida en el parte, sin que se precisara quién era la persona mencionada.

El pequeño fue llevado a las oficinas administrativas del fraccionamiento, desde donde se difundió un aviso en grupos vecinales para tratar de ubicar a sus familiares. Al no obtener respuesta, se solicitó la intervención de las autoridades.

Personal del Programa Esmeralda, de la Secretaría de Seguridad Pública, acudió al sitio. Para entonces también se habían presentado la madre y el padre, quienes manifestaron que el niño había salido de su vivienda durante un descuido.

Antes de entregarlo a sus progenitores, el personal realizó una evaluación de las condiciones del menor para verificar su integridad. Tras esta revisión, el pequeño quedó nuevamente al cuidado de sus padres.