Hallan adulto mayor sin vida, víctima de autolesión, en El Salto; había desaparecido desde el lunes

Un adulto mayor que era buscado por sus familiares desde la tarde del lunes fue localizado sin vida por autolesión durante la mañana del martes 8 de septiembre, en el municipio de Pueblo Nuevo; autoridades realizaron las diligencias correspondientes.

La víctima fue identificada únicamente con las iniciales JMSD, de 75 años de edad , quien tenía su domicilio en la cabecera municipal de El Salto y cuya ausencia había sido reportada desde la noche anterior.

De acuerdo con la información recopilada, familiares señalaron que el adulto mayor salió de su domicilio durante la tarde del lunes y, al pasar las horas sin tener noticias sobre su paradero, solicitaron el apoyo de las autoridades para localizarlo.

Fue aproximadamente a las 10:15 horas del martes cuando se recibió un nuevo reporte al sistema de emergencias, luego de que una persona que transitaba por un sector de El Salto observó al adulto mayor inconsciente por autolesión y solicitó la presencia de los cuerpos de auxilio.

Elementos de Protección Civil acudieron al sitio y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que resguardaron el lugar y notificaron a las autoridades ministeriales para realizar las diligencias correspondientes.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango y Servicios Periciales acudió para procesar la escena, mientras que el agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, en la ciudad de Durango, para la necropsia de ley.

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