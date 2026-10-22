Hallan anomalías en muestreo de 3 negocios y les niegan permiso en romería del Panteón de Oriente

Los comerciantes que participarán en la romería del Día de Muertos en el Panteón de Oriente deben contar con la autorización de la Comisión de Actividades Económicas; sin embargo, al menos a tres se les negará el permiso debido a que presentaron anomalías en los muestreos de alimentos.

Este fue el resultado reportado por las autoridades de salud tras el muestreo de alimentos realizado a comerciantes que participaron en septiembre en la celebración del Día del Grito, en el Centro Histórico.

El director de Inspección Municipal, Ubaldo Salazar Chávez, comentó que tres comercios registraron anomalías, por lo que la información se enviará a la Comisión de Actividades Económicas para que se les niegue el permiso correspondiente.

Detalló que se realizan revisiones constantes en la ciudad, tanto a comercios establecidos como a puestos en la vía pública que tienen venta de alimentos , para verificar que cuenten con el certificado de salud.

“Ha habido ocasiones en que les damos un poquito de tiempo porque en los centros de salud se les terminan los reactivos, entonces nos avisan que no hay y les damos un tiempo para que lo puedan sacar, pero sí deben de estar renovados”, expresó.

CUMPLE LA MAYORÍA

De los comercios que se revisan, la mayoría cumple con los requisitos, pues, según señaló el director que de cada 10 establecimientos, solo dos no cuentan con el refrendo del certificado de salud.

Agregó que cada año se realizan capacitaciones gratuitas dirigidas a propietarios y personas encargadas de la preparación y el manejo de alimentos, con el objetivo de garantizar que los productos se encuentren en buenas condiciones para el consumo.

Recordó que durante las vacaciones de Semana Santa, en coordinación con Salud Pública Municipal, se imparten capacitaciones sobre el manejo y la preparación de alimentos, especialmente de productos provenientes del mar.

En un operativo reciente, también se realizó una revisión a los puestos ubicados en el corredor gastronómico de la calle Cobalto, en el fraccionamiento Fidel Velázquez, donde se hizo otro muestreo.

El director indicó que están a la espera de los resultados, mientras tanto continuarán realizando revisiones y muestreos aleatorios en puestos semifijos dedicados a la venta de alimentos en diferentes zonas de la ciudad.