Hallan bacteria en 4 de 5 bebés fallecidos en IMSS Durango

De los cinco recién nacidos fallecidos recientemente en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, en cuatro se confirmó la presencia de la bacteria asociada al brote, mientras que en el quinto caso los estudios epidemiológicos resultaron negativos a dicho microorganismo.

Adriana Toríz, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), detalló que entre el primero y el 19 de septiembre la UCIN atendió a un total de 11 neonatos en estado crítico.

De ese grupo, seis fueron dados de alta sin que se detectara la presencia de la bacteria, por lo que se encuentran en sus hogares.La funcionaria federal precisó que la relación causa-efecto entre el agente bacteriano y cada uno de los fallecimientos continúa bajoanálisis especializado por parte del IMSS, la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Aclaró que los dictámenes finales se darán a conocer en primera instancia a los familiares.

‘BROTE HOSPITALARIO’

Por otra parte, familiares de los cinco bebés que fallecieron la semana pasada en el IMSS de Durango se reunieron con directivos del IMSS, donde el personal del Instituto les informó que en el Hospital General de Zona 1 existe un “brote hospitalario”,aunque los cultivos realizados todavía no permiten determinar la causa de las defunciones.

Fermín Alonso Flores Ayala, abogado de los familiares, explicó que durante una reunión con autoridades del IMSS se les presentaron documentos, que serán analizados para definir las acciones jurídicas que correspondan.