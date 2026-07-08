Hallan cadáver de un hombre en camino de terracería de Pueblo Nuevo

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la mañana de este martes en un camino de terracería cercano a la carretera libre que comunica a El Salto con la ciudad de Durango, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado de Durango.

El reporte fue recibido alrededor de las 09:00 horas a través del sistema C4 de El Salto, donde se informó sobre la presencia de una persona aparentemente sin signos vitales a la altura del kilómetro 122 de dicha vía de comunicación.

Elementos de las autoridades se trasladaron de inmediato al lugar y, al llegar al kilómetro 122, localizaron a unos 100 metros de la carretera, sobre un camino de terracería, el cuerpo de un hombre que ya no presentaba signos de vida.

Debido a que en el sitio no fue posible establecer su identidad, la víctima quedó registrada en calidad de desconocida, mientras las autoridades iniciaban las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias del hallazgo.

La zona fue acordonada para preservar los indicios, en tanto agentes investigadores y peritos realizaron el procesamiento de la escena conforme a los protocolos establecidos.

Una vez concluidos los trabajos periciales, personal de Servicios Periciales efectuó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense de la ciudad de Durango.

En las instalaciones del SEMEFO se le practicará la necropsia de ley, procedimiento que permitirá determinar la causa oficial del fallecimiento, además de contribuir a su identificación.

La Fiscalía General del Estado de Durango abrió la carpeta de investigación correspondiente y continuará con las indagatorias para establecer la identidad del hombre y esclarecer cómo ocurrieron los hechos.