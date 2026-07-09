Hallan cadáver dentro de camioneta en lote baldío de Durango

Un hombre sin vida y en avanzado estado de descomposición fue localizado la tarde de este jueves al interior de una camioneta que se encontraba en un lote baldío de la colonia Valle del Guadiana, en la ciudad de Durango.

El hallazgo se registró aproximadamente a las 18:00 horas, cuando Jaime Margarito, de 46 años de edad, acudió a un terreno ubicado sobre avenida Circuito Interior, entre las calles Fredy Fernández y Evita Muñoz, donde anteriormente se realizaba la venta de vehículos.

De acuerdo con la información disponible, el hombre llegó al lugar para realizar labores de limpieza; sin embargo, al abrir la puerta posterior de una camioneta Dodge Journey, color guinda, se llevó la desagradable sorpresa de encontrar en el interior el cuerpo de una persona sin vida.

Llaman al 911 tras el hallazgo

Tras descubrir el cadáver, Jaime Margarito dio aviso al número de emergencias 911, por lo que al sitio acudieron elementos de distintas corporaciones policiacas, quienes acordonaron el área para permitir el trabajo de las autoridades correspondientes.

También arribó personal de la Dirección de Servicios Periciales, encargado de realizar las primeras diligencias en el lugar y ordenar el levantamiento del cuerpo.

Investigan identidad y causa de muerte

El cadáver fue trasladado al anfiteatro para la práctica de la necropsia de ley, mediante la cual se buscará establecer la causa del fallecimiento.

Hasta el momento, la persona localizada no ha sido identificada, por lo que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para conocer su identidad y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el deceso.