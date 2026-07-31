Hallan con vida a adulto mayor desaparecido en Nombre de Dios, tras varias horas de búsqueda

Un hombre de 69 años que había sido reportado como desaparecido fue localizado con vida durante la madrugada de este viernes en el municipio de Nombre de Dios, luego de un operativo de búsqueda que se prolongó durante varias horas y en el que participaron corporaciones de seguridad y auxilio.

De acuerdo con el reporte oficial, la solicitud de apoyo se recibió alrededor de las 22:00 horas a través del número de emergencias 911, luego de que familiares informaron que Juan Nájera Alcón había salido de su domicilio, en la localidad Ignacio Zaragoza, desde las 06:00 horas y no había regresado.

Tras activarse el protocolo de búsqueda, elementos de la Policía Municipal, a través del Mando Coordinado, y personal de Protección Civil realizaron recorridos durante toda la noche por distintos puntos del municipio. Finalmente, el adulto mayor fue localizado luego de que un habitante de la zona lo encontró tendido en el suelo mientras cabalgaba y dio aviso a las autoridades.

Las primeras valoraciones indicaron que el hombre sufrió una caída que le provocó un golpe en la cabeza y permaneció varias horas en el lugar, donde además presentó un cuadro de deshidratación. Los cuerpos de emergencia le brindaron atención prehospitalaria y lo pusieron bajo resguardo.

La Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia de Género (UEAVIG) dio seguimiento al caso con la familia del afectado, debido a que anteriormente ya se habían registrado episodios similares relacionados con su desaparición.