Hallan conductor sin vida, víctima de autolesión, al interior de un tráiler en Biopappel

Un trabajador de la empresa Biopappel fue localizado sin vida la tarde de este sábado al interior de un tráiler de la compañía, luego de que la unidad permaneciera estacionada durante al menos dos días en el mismo sitio.

De acuerdo con la información recabada, personal de vigilancia de la empresa detectó que el tractocamión no había sido movido desde hacía varias horas, situación que llamó la atención de los empleados encargados de supervisar el área.

Ante ello, algunos trabajadores acudieron a revisar la unidad pesada para verificar si existía alguna falla mecánica o si el operador requería apoyo, ya que no había tenido comunicación reciente con compañeros ni superiores.

Al aproximarse al vehículo, los empleados percibieron olores provenientes de la cabina, por lo que realizaron una inspección más detallada y encontraron al conductor inconsciente en el interior del tráiler, víctima de autolesion.

Tras el hallazgo, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia y de las autoridades correspondientes, quienes acudieron al lugar para confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Durabgo tomaron conocimiento del hecho y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar de manera oficial las causas del fallecimiento.

De manera preliminar, las primeras indagatorias apuntan a que el deceso habría ocurrido en un contexto de autolesión; sin embargo, serán las autoridades ministeriales quienes esclarezcan las circunstancias del caso conforme avance la investigación.

LÍNEA DE AYUDA

Si usted o alguna persona cercana atraviesa por una crisis emocional o pensamientos relacionados con autolesión, puede solicitar ayuda gratuita y confidencial en la Línea de la Vida al 800 911 2000, disponible las 24 horas, así como al número de emergencias 911 o 075.