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VIOLENCIA SINALOA

Hallan cuerpo con signos de tortura y disparos, en Culiacán; víctima sería un joven

A la víctima le dejaron una cartulina con un mensaje relacionado con su asesinato.

Hallan cuerpo con signos de tortura y disparos, en Culiacán; víctima sería un joven

Hallan cuerpo con signos de tortura y disparos, en Culiacán; víctima sería un joven

EL UNIVERSAL
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En una de las calles de la colonia Independencia, de la capital del estado de Sinaloa, fue localizado el cuerpo de un hombre, atado de pies y manos, con huellas de tortura y disparos, al cual le colocaron una cartulina con un mensaje, en el que se justificó su muerte.

Las autoridades describieron a la víctima como una persona joven, la cual vestía un short, playera y tenis de color negro, por lo que se iniciaron los trabajos de investigación para poder identificarlo.

Una llamada anónima a las líneas de emergencia alertó a las policías estatal y municipal sobre una persona tirada en una banqueta de la calle Ignacio Ramos, la cual tenía tapada la cara y estaba atada de pies y manos, con un mensaje escrito en una cartulina.

Las autoridades no lograron establecer si esta persona fue privada de la vida en ese lugar o fue abandonada por personas desconocidas, ya que los vecinos no se percataron de que personas lo hayan trasladado a esa calle.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: VIOLENCIA SINALOA persona, cual, pies, víctima

               

                
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