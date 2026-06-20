Hallan cuerpo con signos de tortura y disparos, en Culiacán; víctima sería un joven

En una de las calles de la colonia Independencia, de la capital del estado de Sinaloa, fue localizado el cuerpo de un hombre, atado de pies y manos, con huellas de tortura y disparos, al cual le colocaron una cartulina con un mensaje, en el que se justificó su muerte.

Las autoridades describieron a la víctima como una persona joven, la cual vestía un short, playera y tenis de color negro, por lo que se iniciaron los trabajos de investigación para poder identificarlo.

Una llamada anónima a las líneas de emergencia alertó a las policías estatal y municipal sobre una persona tirada en una banqueta de la calle Ignacio Ramos, la cual tenía tapada la cara y estaba atada de pies y manos, con un mensaje escrito en una cartulina.

Las autoridades no lograron establecer si esta persona fue privada de la vida en ese lugar o fue abandonada por personas desconocidas, ya que los vecinos no se percataron de que personas lo hayan trasladado a esa calle.