Hallan cuerpo de un bebé en Hacienda de Tapias; un perro lo cargaba en el hocico

Poco antes del mediodía de este viernes, corporaciones de seguridad se movilizaron hacia las inmediaciones salida Durango-Mazatlán, donde fue reportado el hallazgo de un bebé sin vida.

Fue en la Ampliación Hacienda de Tapias donde se registró el hecho, lugar desde el que salió una llamada al sistema de emergencias en la que narraron que un perro, supuestamente, habría descubierto el pequeño cadáver.

Sobre el hecho, se sabe que el propietario de un taller en aquel sector, aparentemente soltó a su mascota, y minutos después, llevó en su hocico el cadáver de un bebé.

Al percatarse de dicho acontecimiento, realizó el debido reporte, que provocó la presencia casi inmediata de distintas corporaciones de seguridad.

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Sobre la víctima, no hay mucha información, desconociéndose su edad y sexo, además de las circunstancias en que se dieron los hechos en los que el menor perdió la vida y el paradero de su familia.

Elementos de la Guardia Nacional arribaron hasta el sitio del suceso, en el que, personal de la Fiscalía General, tomaron las evidencias en la escena y por órdenes del Agente del Ministerio Público, el cuerpo será enviado a las instalaciones del Servicio Médico Forense.

Ya en dicho lugar, se espera que se practique la necropsia a la víctima, quedando pendiente el resultado.