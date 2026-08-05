Hallan cuerpo en avanzado estado de descomposición en vivienda de Vicente Guerrero

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la tarde de este martes al interior de una vivienda de la colonia Ejidal, en el municipio de Vicente Guerrero, luego de que vecinos reportaran un fuerte olor fétido que emanaba del inmueble. La causa del fallecimiento será determinada mediante la necropsia de ley.

De acuerdo con la información recabada, fue alrededor de las 17:00 horas cuando una mujer solicitó la intervención de las autoridades, al señalar que desde la casa de uno de sus vecinos salía un olor desagradable y que desde hacía varios días no lo veía.

Elementos de Seguridad Pública se trasladaron al domicilio ubicado en la calle Roble número 200, donde confirmaron que en el exterior del inmueble se percibía un intenso olor. En el sitio fueron recibidos por la reportante, quien manifestó que el propietario de la vivienda acostumbraba salir diariamente, situación que dejó de ocurrir desde varios días atrás.

La mujer indicó a los agentes que el vecino era conocido como Juan Francisco Martínez Calleros, de 71 años de edad, a quien llamaban "Quiko", por lo que decidió solicitar apoyo al considerar inusual su ausencia y el olor que provenía del domicilio.

Al ingresar al inmueble, el cual se encontraba abierto, las autoridades localizaron en una de las habitaciones el cuerpo de un hombre tendido sobre una cama, en avanzado estado de descomposición, por lo que de inmediato se dio aviso al Agente del Ministerio Público y al personal de Servicios Periciales.

Peritos y agentes investigadores realizaron el procesamiento de la escena y el representante social ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense de la ciudad de Durango, donde se le practicará la necropsia correspondiente para establecer la causa del fallecimiento.

Aunque de manera preliminar se presume que el cuerpo corresponde a Juan Francisco Martínez Calleros, serán las autoridades ministeriales quienes confirmen oficialmente su identidad y determinen las circunstancias en las que ocurrió el deceso, por lo que la carpeta de investigación permanece abierta.