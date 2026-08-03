Hallan debajo de un puente el cuerpo de joven reportado como desaparecido en Sinaloa

El cuerpo de un joven de 21 años de edad, con huellas de brutal violencia, fue localizado dentro de bolsas de plástico debajo de un puente en Culiacán, luego de que fuera reportado como desaparecido.

El día de la desaparición

El joven Julio César Arredondo Bojórquez, estudiante de arquitectura de 21 años de edad, habría salido de su trabajo en una cafetería de Culiacán la noche del 20 de julio, y desde entonces su familia ya no supo nada acerca de su paradero.

De acuerdo con información que ha sido dada a conocer por algunos medios de Sinaloa, Julio César habría sido interceptado mientras esperaba un taxi por aplicación para regresar a casa.

Luego de que se reportara su desaparición, se compartió una ficha a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa, y familiares, amigos ciudadanía en general comenzaron a compartir la fotografía del joven con el objetivo de tratar de localizarlo con vida, lo antes posible.

Incluso, una prima de Julio César, quien es creadora de contenido y también era su jefa en la cafetería en la que trabajaba el joven, comenzó a difundir diariamente la ficha de búsqueda de su primo, pero no hubo resultados positivos.

Localizan cuerpo dentro de bolsas

Tras unos cuantos días de búsqueda, el 24 de julio fue localizado un cuerpo debajo del puente Benito Juárez, en Culiacán, luego de que personas que pasaban por la zona reportaran fuertes olores fétidos en la zona.

Tras acudir a la zona las autoridades, se confirmó que se trataba de un cuerpo envuelto en bolsas de plástico y en avanzado estado de descomposición.

En el momento no se logró la identificación del cuerpo, pues debido al estado en el que se encontraba el cuerpo, fueron necesarios varios estudios forenses para confirmar su identidad.

Confirman que era Julio César

Una semana después del hallazgo del cuerpo, y casi dos de que se reportar la desaparición, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó que los restos correspondían a Julio César, cuya fotografía aún circulaba en redes sociales con la esperanza de localizarlo con bien.

Tras la confirmación de su identidad, los restos de Julio César fueron entregados a sus familiares, para que se realizaran los servicios funerarios correspondientes.

Sobre el caso, autoridades abrieron la carpeta de investigación correspondiente para tratar de localizar a los responsables del homicidio.

Decenas de desaparecidos en Sinaloa

En los últimos meses y años, el estado de Sinaloa se ha vuelto escenario de la desaparición de decenas de personas, tanto originarias de la misma entidad como de turistas que acuden a lugares como Mazatlán.

Aunque en algunos casos son localizados con bien, existen múltiples otros que terminan como el de Julio César, o algunos que no han tenido final, como el caso del duranguense Carlos Emilio, reportado como desaparecido en octubre de 2025, y que hasta ahora no existen avances considerables en la investigación.