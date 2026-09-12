Hallan en el Huizache II camioneta que fue robada en Walmart El Edén; ya la habían desmantelado

La camioneta que fue robada del estacionamiento de Walmart El Edén mientras su propietario se encontraba trabajando fue localizada horas después en el fraccionamiento Huizache II, aunque los responsables alcanzaron a despojarla de varias pertenencias.

El Siglo de Durango le dio a conocer que José llegó aproximadamente a las 17:00 horas del jueves a su centro de trabajo, ubicado en avenida Cuitláhuac, y dejó estacionada su camioneta de la marca Nissan, modelo 1989, color azul cielo, en el área cercana a Juguetelandia.

Al terminar su jornada laboral, cerca de las 23:30 horas del jueves, regresó al estacionamiento y descubrió que el vehículo había desaparecido. Personal del establecimiento revisó las cámaras de seguridad y presuntamente detectó el momento en que la unidad fue retirada del lugar, aunque no fue posible identificar al responsable.

Tras darse aviso a las autoridades y quedar registradas las características del vehículo, durante la mañana siguiente se recibió información sobre una camioneta aparentemente abandonada en el fraccionamiento Huizache II.

Fue alrededor de las 10:00 horas de este viernes cuando se reportó que sobre la calle Totonacas, cerca del andador Toltecas, se encontraba una camioneta de la marca Nissan azul cielo con placas de circulación del estado de Durango, cuyas características coincidían con la unidad reportada como robada.

Al revisar el vehículo, se confirmó que correspondía a la camioneta propiedad de José; sin embargo, se detectó que ya le habían quitado la batería y el estéreo, además de diversa ropa que permanecía en el interior.

Las autoridades tomaron conocimiento de la recuperación y de los objetos faltantes, mientras continúan las investigaciones para establecer quién sustrajo la camioneta del estacionamiento de Walmart El Edén y posteriormente la abandonó en el Huizache II.