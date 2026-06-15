Hallan en la ciudad de Durango una camioneta con reporte de robo en Nuevo León

Elementos de la Policía Estatal recuperaron en la ciudad de Durango un vehículo con reporte de robo vigente en el estado de Nuevo León, como resultado de los recorridos de vigilancia y prevención realizados dentro del Operativo Dragón.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes detectaron una camioneta tipo Sprinter para transporte de pasajeros que se encontraba mal estacionada y con la puerta corrediza abierta en calles de la colonia Dolores del Río. Al realizar una inspección en la zona, no fue posible localizar al propietario o alguna persona responsable de la unidad.

La unidad asegurada es una Mercedes Benz, linea Sprinter, modelo 2019, color gris y sin placas de circulación. Tras consultar sus datos en el Sistema Plataforma México, los elementos estatales confirmaron que contaba con reporte de robo desde el 26 de agosto de 2025 en el estado de Nuevo León.

Luego de verificar la situación legal del vehículo, los policías procedieron a su aseguramiento y traslado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Agente del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y los trámites para su eventual devolución al propietario legal.