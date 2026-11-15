Hallan en Tamazula un Altima robado en Chihuahua desde 2020

Un automóvil con la puerta del conductor abierta y sin personas a su alrededor llamó la atención de elementos de seguridad que recorrían un camino de terracería en el municipio de Tamazula, Durango.

El hallazgo ocurrió durante un recorrido de prevención y vigilancia de la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI), sobre el tramo que comunica a la localidad de Osos Bravos con la junta municipal de El Durazno.

A la orilla del camino, los agentes ubicaron un Nissan Altima, modelo 2008, color blanco, con placas de circulación del estado de Chihuahua, en aparente estado de abandono.

Al consultar el número de serie en Plataforma México, confirmaron que la unidad contaba con un reporte de robo vigente desde el 21 de septiembre de 2020 en Chihuahua.

El automóvil fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones y los trámites correspondientes. No se reportaron personas detenidas.

En el operativo participaron elementos de la Defensa, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal, esta última a través del Mando Coordinado.