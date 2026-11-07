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Hallan extremidad humana en plaza Las Julietas de Torreón; Fiscalía investiga su origen

La extremidad, al parecer un antebrazo, fue encontrado dentro de una bolsa de plástico

El Siglo de Torreón

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AGENCIAS
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La Fiscalía de Coahuila confirmó el hallazgo de una extremidad humana en la colonia Las Julietas en el municipio de Torreón, sin que hasta el momento se tenga información sobre la identidad.

Fueron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila quienes tomaron conocimiento del hallazgo de la extremidad con características humanas, en una plaza de la colonia Las Julietas.

La fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación para establecer el origen y la identidad de dicha extremidad, así como esclarecer si fue producto de un acto violento o no.

La extremidad, al parecer un antebrazo, fue encontrado la tarde del viernes dentro de una bolsa de plástico.

Se informó que personal de Servicios Periciales se encuentra realizando las diligencias correspondientes para determinar el origen de dicha extremidad.


Además, la fiscalía añadió que no se tiene reporte de alguna persona no localizada en el sector del hallazgo.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Fiscalía Coahuila Torreon Fallecimiento origen, extremidad, hallazgo, humana

               

                
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