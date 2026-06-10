Hallan hombre sin vida en el fraccionamiento San José; investigan posible autolesión

La tarde de este martes 9 de junio, autoridades tomaron conocimiento del fallecimiento de un hombre al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento San José, en la ciudad de Durango.

De acuerdo con el reporte oficial, cerca de las 14:15 horas elementos de la Policía Municipal fueron abordados por ciudadanos que solicitaron apoyo debido a que una persona se encontraba inconsciente en una vivienda de la calle San Andrés.

Al arribar al lugar señalado, los agentes localizaron a un masculino de aproximadamente 35 años de edad , inconciente por autolesión, por lo que de inmediato solicitaron la presencia de paramédicos para su valoración médica.

Minutos después acudió personal de la Cruz Roja Mexicana, cuyos paramédicos realizaron las maniobras de revisión correspondientes; sin embargo, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Tras la confirmación del deceso, la zona fue resguardada por las corporaciones de seguridad en espera de la llegada de las autoridades competentes para el inicio de las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, las primeras observaciones apuntaban a que el fallecimiento podría estar relacionado al suicidio, aunque serán las investigaciones y los resultados periciales los que determinen de forma oficial las circunstancias del caso.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento de los hechos y abrió la carpeta de investigación correspondiente, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

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