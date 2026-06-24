Hallan hombre sin vida tras discusión familiar en fraccionamiento Las Fuentes

La madrugada de este miércoles fue localizado sin vida un hombre al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Los Fuentes, en la ciudad de Durango, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

El reporte al sistema de emergencias se recibió alrededor de las 00:45 horas. Familiares solicitaron apoyo al encontrar a un hombre inconsciente dentro de la vivienda, víctima de autolesión. Paramédicos que acudieron al lugar realizaron una valoración inicial y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Policía Estatal, así como personal de la Fiscalía General del Estado, acudieron al domicilio para llevar a cabo las diligencias correspondientes y el procesamiento de la escena.

La persona fue identificada con las iniciales RLA, de 52 años de edad. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y recabar los testimonios de familiares presentes en el inmueble.

De acuerdo con la información obtenida, momentos antes del hallazgo se registró una discusión familiar. Tras percatarse de la situación, los presentes solicitaron ayuda de inmediato y vecinos de la zona también realizaron llamadas al número de emergencias.

El representante social ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mientras continúan las indagatorias correspondientes, a un caso más de suicidio en Durango.

LÍNE DE AYUDA

Si usted o alguien que conoce atraviesa una crisis emocional o presenta pensamientos de hacerse daño, puede solicitar ayuda inmediata a través de los números de emergencia 911 y de atención psicológica 075.