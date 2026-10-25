Hallan hombre sin vida y atado de manos en hotel de Gómez Palacio; investigan a su acompañante

Un hombre fue localizado sin vida y en circunstancias violentas al interior de una habitación de un hotel ubicado en la zona centro de Gómez Palacio, durante la tarde del sábado 24 de octubre, situación que movilizó a elementos de la Policía Investigadora de Delitos de la Fiscalía General del Estado de Durango.

El hallazgo ocurrió aproximadamente a las 12:00 horas , en la habitación número siete del Hotel Plaza Catedral, ubicado sobre la avenida Hidalgo, luego de que una trabajadora del establecimiento ingresara para realizar las labores de limpieza y descubriera a una persona inconsciente sobre una de las camas.

Tras el reporte, agentes investigadores acudieron al inmueble alrededor de las 13:30 horas, donde confirmaron la presencia de un hombre sin signos vitales, quien tenía las muñecas sujetadas con un cable y una bolsa de plástico sobre la cabeza, circunstancias que hicieron presumir una muerte violenta.

Durante las primeras diligencias, las autoridades localizaron una identificación oficial a nombre de José Manuel Padilla Sánchez, de 52 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Magisterial, del municipio de Lerdo, Durango.

Como parte de las investigaciones, los agentes entrevistaron al gerente del establecimiento y revisaron las cámaras de videovigilancia, mediante las cuales observaron que el pasado miércoles 21 de octubre, aproximadamente a las 17:30 horas, la víctima ingresó a la habitación acompañada de otro hombre, quien salió minutos después y posteriormente regresó al inmueble con algunas bolsas.

De acuerdo con los registros del hotel, la persona que acompañaba al fallecido fue identificada como Justin, de nacionalidad estadounidense, quien presuntamente realizó el pago de la habitación. Su presencia quedó registrada en las grabaciones, por lo que dicha información forma parte de las indagatorias para esclarecer lo sucedido, sin que hasta el momento se haya establecido alguna responsabilidad en los hechos.