Hallan osamenta humana durante búsqueda de 'un tesoro' en Cuencamé

Lo que comenzó como la búsqueda de un supuesto tesoro terminó con el hallazgo de restos humanos en una zona ubicada entre las comunidades San Antonio del Ojo Seco y La Cuchilla, pertenecientes al municipio de Cuencamé.

El caso fue reportado a las autoridades la mañana del martes 1 de septiembre, luego de que se informó sobre la presencia de un cráneo humano que sobresalía de un montón de tierra en dicho sector.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), acompañado por elementos policiacos y Servicios Periciales, acudió a la zona; sin embargo, debido a las características del terreno, durante aproximadamente tres horas no logró ubicar el punto exacto señalado en el reporte.

Los investigadores localizaron posteriormente a uno de los testigos, quien los acompañó hasta el sitio y señaló el montículo donde finalmente fue encontrado el cráneo.

El hombre explicó que el descubrimiento ocurrió desde la tarde del lunes 31 de agosto, cuando se encontraba con tres amigos buscando un supuesto tesoro que, según conocían, había sido escondido años atrás por el bisabuelo de uno de ellos. Durante esa búsqueda observaron los restos y posteriormente dieron aviso a Seguridad Pública, ya que en el lugar no contaban con señal telefónica.

Al comenzar las diligencias y retirar el cráneo, los investigadores observaron una mandíbula y más restos óseos debajo de la tierra , por lo que fue necesario conseguir palas y otras herramientas en comunidades cercanas para continuar cuidadosamente con la excavación.

Los restos serían recuperados y trasladados a la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía estatal, donde se practicarán estudios para determinar la identidad de la persona, posible antigüedad de la osamenta y demás datos que permitan esclarecer las circunstancias en las que terminó en ese lugar.