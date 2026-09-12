Hallan restos humanos esparcidos en carretera Durango-Zacatecas

El hallazgo de restos humanos movilizó la tarde de este sábado a corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales, luego de que fueran localizados sobre la carretera Durango-Zacatecas, a la altura del kilómetro 264.

El reporte fue recibido alrededor de las 16:00 horas, después de que una mujer que transitaba por la zona se percatara de la presencia de lo que parecían ser restos humanos y solicitara auxilio a través del número de emergencias 911.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Investigadora de Delitos, adscritos a la Unidad Especializada en Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones, quienes confirmaron la presencia de restos aparentemente humanos.

De acuerdo con las primeras observaciones, se trataría posiblemente de una persona del sexo masculino; sin embargo, debido a las condiciones en que fueron encontrados los restos, no fue posible establecer características de identificación.

Los restos se encontraban esparcidos a lo largo de aproximadamente 250 metros de la carretera, por lo que la zona fue asegurada para permitir la intervención de las autoridades correspondientes.

El Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Homicidios tomó conocimiento de los hechos y ordenó el levantamiento y traslado de los restos al anfiteatro del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado.

Será mediante los estudios periciales correspondientes, incluida la obtención de muestras de ADN, como se buscará establecer la identidad de la persona y determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho.