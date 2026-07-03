Hallan restos óseos durante búsqueda de persona desaparecida en Tamazula

Restos óseos localizados en el municipio de Tamazula fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para su análisis e identificación, luego de ser encontrados en un paraje de esa región de la sierra duranguense.

El hallazgo se realizó el pasado 1 de julio en el paraje conocido como Mesa de los Perros, ubicado en el municipio de Tamazula, durante acciones relacionadas con una investigación por la desaparición de una persona.

De acuerdo con la información disponible, los restos fueron asegurados por elementos de la Policía Municipal de Tamazula, quienes posteriormente los entregaron en la Unidad Regional de la Fiscalía, con sede en Santiago Papasquiaro.

Más tarde, personal especializado realizó el traslado de la evidencia al Servicio Médico Forense, donde será sometida a los estudios periciales correspondientes.

Las pruebas que se practiquen permitirán determinar si los restos pertenecen a una persona reportada como desaparecida, así como establecer su identidad mediante los procedimientos científicos correspondientes.

Por el momento, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre la carpeta de investigación ni la identidad de la persona con cuya desaparición se relaciona el hallazgo.

La Fiscalía continuará con las diligencias periciales y de investigación para esclarecer el caso, mientras se espera el resultado de los análisis forenses que permitan avanzar en la identificación de los restos óseos.