Hallan restos óseos y prendas de vestir junto al rastro municipal de Gómez Palacio

El hallazgo de restos óseos humanos movilizó a corporaciones de seguridad y personal especializado la tarde de este lunes en las inmediaciones del rastro municipal de Gómez Palacio.

El descubrimiento ocurrió en un lote baldío ubicado a un costado del inmueble, en una zona cercana al camino que comunica hacia el ejido Puente La Torreña.

De acuerdo con la información recabada, una persona que transitaba por el lugar alertó a elementos de la Policía Municipal sobre la presencia de restos aparentemente humanos entre la maleza, sin proporcionar mayores datos sobre su identidad.

Al verificar el reporte, los agentes confirmaron la localización de restos óseos, por lo que procedieron a asegurar el área y solicitar la intervención de las autoridades ministeriales y periciales.

Durante las diligencias fueron localizados restos correspondientes a una extremidad inferior unida al área del coxis, los cuales aún presentaban tejido adherido. Además, se observaron tatuajes visibles que podrían resultar de utilidad para futuras labores de identificación.

En el sitio también se encontraron diversas prendas de vestir, entre ellas una camisa de tirantes color negro con estampados, un pantalón corto color verde militar, una falda negra y un par de tenis azules.

Peritos especializados realizaron el procesamiento de la escena y la recolección de los indicios para integrarlos a las investigaciones correspondientes.

Los restos fueron trasladados al anfiteatro de la Vicefiscalía Región Laguna, donde se les practicarán estudios de genética y antropología forense con el propósito de establecer la identidad de la víctima y determinar el tiempo aproximado que llevaba en el lugar.