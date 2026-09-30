Hallan restos que podrían ser de un feto en albergue de Mezquital

Restos humanos que aparentemente corresponderían a un feto fueron localizados en una bolsa colgada de una estructura ubicada en la parte posterior de un albergue de la comunidad de Muruata, en la zona de Santa María de Huazamota, municipio de Mezquital.

El hallazgo fue reportado este martes por la coordinadora del albergue , quien explicó que días antes había percibido un olor fétido dentro de los dormitorios. Al revisar una de las habitaciones encontró ropa y sábanas con manchas de sangre; posteriormente localizó la bolsa suspendida cerca de una estructura donde se encuentra la bomba de agua.

El reporte también se relaciona con la ropa encontrada en la habitación con una adolescente de 14 años, pero no se ha comprobado una responsabilidad específica ni que el producto corresponda a su embarazo.

El Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado de los restos al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia y los estudios que permitan determinar su naturaleza y las circunstancias del caso.