Hallan sin vida a adulto mayor al interior de su domicilio en la colonia Guadalupe

Un adulto mayor fue localizado sin vida durante la mañana del domingo 25 de octubre, al interior de su domicilio ubicado en la calle Sección 7, cerca de Bernardo Albella, en la colonia Guadalupe, también conocida como Cerro de Guadalupe, de la ciudad de Durango.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 10:45 horas, cuando un familiar del adulto mayor llegó a la vivienda y lo encontró sin vida, en circunstancias que hacen presumir que se trató de una autolesión, por lo que solicitó la intervención de las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de ley.

LÍNEA DE AYUDA

El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún, sin embargo, es prevenible, en parte, mediante líneas de ayuda que operan en todo el país.