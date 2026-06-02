Hallan sin vida a adulto mayor en Mezquital; perro habría dañado el cuerpo tras fallecimiento

Un hombre fue localizado sin vida al interior de su vivienda en la comunidad de La Guacamayita, municipio de Mezquital, en un caso que ya es investigado por las autoridades para determinar con precisión las causas de su muerte.

El reporte fue realizado la mañana de este lunes por personal de la oficina general de Taxicaringa del municipio de Mezquital, quienes informaron a las corporaciones de seguridad sobre la presencia de una persona sin signos vitales en dicha localidad.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango se trasladaron al lugar y, al ingresar al domicilio, encontraron a quien fue identificado como José Lino Rivera Huerta, de 65 años de edad, recostado sobre una cama y cubierto con una sábana.

Durante la inspección, los agentes observaron lesiones severas en gran parte del rostro, las cuales, de manera preliminar, parecían haber sido provocadas por mordeduras de perro después del fallecimiento.

En el sitio se entrevistaron con Enrique Peña de la Cruz, de 55 años de edad y suegro del hoy occiso, quien relató que desde el pasado sábado José Lino se había quejado de un fuerte dolor en el pecho y dificultades para respirar.

Según su versión, el domingo continuó con malestares, por lo que la familia había decidido trasladarlo a la ciudad de Durango para recibir atención médica. Sin embargo, cuando se preparaban para el viaje, un menor les avisó que el hombre se encontraba tirado en el suelo.

Los familiares acudieron de inmediato para auxiliarlo, pero al revisarlo notaron que ya no respondía. Posteriormente lo colocaron en su habitación, donde permaneció mientras buscaban la manera de atender la situación.

Fue hasta la mañana de este lunes cuando observaron salir de la habitación a un perro con el hocico ensangrentado. Al ingresar nuevamente al cuarto descubrieron que el rostro del adulto presentaba múltiples lesiones y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado, donde se le practicará la necropsia de ley que permitirá establecer la causa oficial de la muerte.