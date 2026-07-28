Hallan sin vida a adulto mayor en vivienda de la colonia Maderera; tenía varios días de fallecido

Un hombre de la tercera edad fue localizado sin vida la noche de este lunes al interior de su domicilio en la colonia Maderera, en la ciudad de Durango. El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición y, de manera preliminar, las autoridades no encontraron indicios de violencia.

El hallazgo ocurrió luego de que vecinos reportaran al número de emergencias un fuerte olor fétido que provenía de una vivienda ubicada en la calle Puerto Acapulco, casi esquina con Puerto Frontera. Al lugar acudieron elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, quienes confirmaron el reporte.

De acuerdo con la información recabada, la hija del fallecido, Nora, de 50 años de edad, manifestó que su padre vivía solo y que tenía varios días sin visitarlo. Explicó que una vecina le avisó que hacía tiempo no lo veía salir de la casa y que del inmueble emanaban olores desagradables, por lo que acudieron a verificar la situación.

Posteriormente, personal de la Policía Investigadora del Delito y de Servicios Periciales, coordinados por el Agente del Ministerio Público, acudió al lugar y realizó la inspección del inmueble. En el área de la sala localizaron a un hombre sin signos vitales, en posición decúbito ventral y con un avanzado estado de putrefacción.

Durante las diligencias, peritos localizaron entre sus pertenencias una credencial para votar que permitió identificarlo como José Luis Rubio Medina, de 77 años de edad, con domicilio en ese mismo inmueble de la colonia Maderera.

Uno de los vecinos declaró a las autoridades que desde hacía varios días no observaban al adulto mayor y que alrededor de las 19:30 horas decidió acercarse al domicilio, donde percibió un intenso olor fétido. Tras ello solicitó el apoyo de las corporaciones de seguridad a través del número de emergencias.

Los investigadores informaron que, tras la inspección inicial, no se localizaron huellas o indicios que hicieran presumir una muerte violenta, por lo que las primeras líneas de investigación apuntan a un fallecimiento por causas no relacionadas con algún hecho delictivo.

Por instrucciones del Agente del Ministerio Público, el cuerpo fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Durango, donde se le practicará la necropsia de ley para establecer la causa oficial del deceso y continuar con los procedimientos correspondientes.