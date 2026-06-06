Hallan sin vida a adulto mayor en vivienda de Tierra Blanca

Un hombre fue localizado sin vida la noche de este sábado al interior de un domicilio ubicado en el barrio de Tierra Blanca, en la ciudad de Durango.

El reporte al sistema de emergencias se registró alrededor de las 20:30 horas, cuando familiares solicitaron apoyo en una vivienda situada en la calle Primera de Ruiz, casi esquina con Privada de Colón.

De acuerdo con la información recabada, uno de los hijos del ahora fallecido llegó al inmueble y encontró a su padre tirado sobre el piso, boca arriba y junto a un charco de sangre.

El reportante señaló que una hora antes otro de sus hermanos le había informado que el hombre se encontraba en estado de ebriedad. Indicó además que el adulto mayor acostumbraba consumir bebidas alcohólicas.

El fallecido fue identificado como Guillermo Luján, de 66 años de edad, quien presuntamente se encontraba solo en la vivienda al momento del hallazgo, aunque habitaba el domicilio junto con su esposa y uno de sus hijos.

Al sitio acudieron corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia para tomar conocimiento de los hechos, así como un médico que confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades acordonaron el área mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Durango realizaba las diligencias correspondientes y recababa indicios en el inmueble.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mediante la cual se determinará la causa exacta del fallecimiento.