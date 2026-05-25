Hallan sin vida a adulto mayor que salió a recolectar nopales y leña en Nombre de Dios

Un adulto mayor fue localizado sin vida la tarde del domingo en un paraje del poblado General Francisco Murguía, en el municipio de Nombre de Dios, luego de haber salido desde temprano de su domicilio para recolectar nopales y leña.

El reporte fue recibido por las autoridades cerca de las 16:00 horas de este domingo 24 de mayo del 2026, mediante una llamada al sistema de emergencias 911, donde se alertaba sobre una persona inconsciente tirada a un costado de unas tierras de cultivo en el sitio conocido como “La Lomita”.

Elementos de seguridad se trasladaron al lugar y, al arribar, localizaron el cuerpo de un hombre tirado sobre el suelo junto a una bicicleta color azul, sin signos vitales y sin huellas visibles de violencia.

En el sitio se entrevistaron con David, de 45 años de edad, quien identificó al fallecido como su padre, Mario Chávez Álvarez, de 68 años de edad, ambos con domicilio en el mismo poblado.

De acuerdo con el testimonio proporcionado a las autoridades, el hoy occiso salió de su vivienda alrededor de las 07:30 horas del domingo con dirección al monte para recolectar leña y nopales, como acostumbraba hacerlo.

Sin embargo, al pasar las horas y no regresar a casa, sus familiares comenzaron a preocuparse y cerca de las 13:00 horas iniciaron su búsqueda por distintos caminos y parcelas de la zona.

Fue alrededor de las 16:00 horas cuando su hijo logró encontrarlo tirado junto a la bicicleta en el paraje mencionado, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia; paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Familiares señalaron que Mario Chávez padecía hipertensión y diabetes, por lo que las autoridades manejan una probable muerte natural. El Agente del Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.