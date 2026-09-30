Hallan sin vida a cinco integrantes de una familia en Nuevo León; tres eran menores.

Cinco integrantes de una familia, entre ellos tres menores de edad, fueron encontrados sin vida este miércoles 30 de septiembre en dos puntos de Montemorelos, Nuevo León. Los hallazgos movilizaron a corporaciones de seguridad y personal ministerial, que investigan las circunstancias de las muertes.

El primer hallazgo ocurrió por la mañana en el fraccionamiento Los Fresnos, en las inmediaciones de la calle El Sabino y el camino a Hualahuita, donde fue localizada una camioneta Jeep roja.

Dentro del vehículo se encontraban una mujer y uno de sus hijos, ambos sin signos vitales y con aparentes heridas producidas por proyectiles de arma de fuego, de acuerdo con los primeros reportes policiales.

Al lugar acudieron policías y cuerpos de auxilio, quienes confirmaron las muertes y aseguraron el perímetro para permitir la intervención de agentes investigadores y peritos.

Localizan a otros dos menores y un hombre en una vivienda

Mientras las autoridades realizaban las primeras diligencias, familiares que acudieron al sitio informaron que la mujer tenía otros dos hijos, por lo que los agentes se trasladaron a un domicilio ubicado a unas cuadras.

En la vivienda, situada sobre la calle Nogales, en la colonia Los Nogales, encontraron sin vida a otros dos menores y a un hombre, señalado de manera preliminar como pareja sentimental de la mujer.

Con este segundo hallazgo, el saldo ascendió a cinco personas fallecidas: una mujer, un hombre y tres menores de edad.

La mujer fue identificada preliminarmente como Cintia Abigail Tamez Rivera, también conocida como Cindy Tamez. Las identidades y los vínculos familiares deberán quedar establecidos mediante las diligencias correspondientes.

Encuentran un arma dentro de la camioneta

De acuerdo con los informes iniciales, dentro de la Jeep también fue localizada un arma de fuego, que quedó bajo resguardo como parte de los indicios recabados.

Hasta el momento no se ha establecido públicamente su relación precisa con las cinco muertes ni se ha confirmado la secuencia en la que ocurrieron los hechos.

Personal de Servicios Periciales procesó tanto el vehículo como la vivienda para reunir evidencias, mientras los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para las autopsias correspondientes.

Fiscalía mantiene abierta la investigación

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias de las muertes y determinar las responsabilidades.

Entre las diligencias reportadas se encuentra la revisión de cámaras de seguridad cercanas al domicilio, así como la recopilación de testimonios que permitan reconstruir lo ocurrido antes de los hallazgos.