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Hallan sin vida a diputado federal Zenyazen Escobar García; habría recibido un disparo

El cuerpo del también exsecretario de Educación de Veracruz habría sido localizado con al menos un impacto de bala.

Hallan sin vida a diputado federal Zenyazen Escobar García; habría recibido un disparo

Hallan sin vida a diputado federal Zenyazen Escobar García; habría recibido un disparo

REDACCIÓN WEB - AGENCIAS
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Este viernes 4 de septiembre, el diputado federal por Morena y exsecretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, fue hallado sin vida en lo que se habría tratado de un asesinato.

De acuerdo con información que se tiene hasta ahora, el cuerpo del diputado fue localizado en la comunidad de La Gloria, en el municipio de Puente Nacional, entre Xalapa, la capital del estado y el puerto de Veracruz.

Reportes extraoficiales señalan que el cuerpo de Escobar García habría sido localizado con al menos un impacto de arma de fuego, aunque esto será determinado por autoridades oficiales.

Información en desarrollo.

Escrito en: Diputados diputado Zenyasen Escobar García habría, diputado, Escobar, federal

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