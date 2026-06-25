Hallan sin vida a empresario de Durango al interior de su negocio; indagan posible autolesión

Un hombre de 55 años de edad fue localizado sin vida durante la madrugada de este jueves al interior de un establecimiento de refacciones ubicado sobre avenida Enrique Carrola Antuna, en la colonia J. Guadalupe Rodríguez, de la ciudad de Durango.

El reporte al sistema de emergencias se recibió a las 00:17 horas, luego de que familiares acudieron a buscarlo, debido a que no había regresado a casa desde la noche anterior .

Al ingresar al inmueble, lo encontraron inconsciente en el área de cochera, por lo que solicitaron apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Investigadora, personal de Servicios Periciales y el agente del Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la inspección inicial, el cuerpo presentaba signos compatibles con autolesión y no se localizaron indicios de violencia externa en el lugar . El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

LÍNEA DE AYUDA

El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún, sin embargo, es prevenible, en parte, mediante líneas de ayuda que operan en todo el país.

Si usted o algún ser querido ha llegado a considerarlo o se encuentra en crisis, por favor comunicarse al 800-911-2000, de la Línea de la Vida, al 075, de la Línea Ama, o bien, a la línea de emergencias 9-1-1, donde las 24 horas del día, los 365 días del año, hay personal capacitado para responder.