Hallan sin vida a hombre en un domicilio de la localidad 15 de Octubre, en Durango

Un hombre de aproximadamente 60 años de edad fue localizado sin vida la mañana de este lunes en el patio de un domicilio ubicado en la localidad 15 de Octubre, en el municipio de Durango.

El reporte fue recibido alrededor de las 08:08 horas a través del sistema de emergencias, luego de que una mujer informara que había encontrado a su cuñado inconsciente y sin responder en el inmueble.

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria; sin embargo, al revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La persona fue identificada con las iniciales R.M.R., de aproximadamente 60 años de edad.

De acuerdo con la información preliminar, los familiares manifestaron desconocer antecedentes médicos relevantes del ahora fallecido. El área fue acordonada para permitir el trabajo de las autoridades correspondientes.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango realizaron las diligencias de ley y el Agente del Ministerio Público ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia para determinar oficialmente la causa del fallecimiento e integrar la carpeta de investigación.

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