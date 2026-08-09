Hallan sin vida a joven mujer en vivienda del Valle del Guadiana

Una joven de 24 años de edad fue localizada sin vida la tarde de este sábado al interior de un domicilio ubicado en la colonia Valle del Guadiana, en la ciudad de Durango. El hallazgo movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio, quienes acudieron tras el reporte realizado al sistema de emergencias.

La llamada de auxilio se recibió alrededor de las 16:30 horas, luego de que un hombre informó que, al acudir junto con su pareja a la vivienda de una compañera de trabajo de ella, encontraron a la joven inconsciente dentro del inmueble, víctima de autolesión, por lo que de inmediato solicitaron la presencia de las autoridades.

Al arribar al domicilio ubicado sobre la calle Fernando Almada, personal de emergencias y elementos policiacos realizaron una valoración inicial, confirmando que la mujer ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo del personal de la Trilogía de la Investigación de la Fiscalía General del Estado de Durango, que se encargó del procesamiento de la escena y del levantamiento del cuerpo, además de iniciar la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

De manera preliminar, las autoridades informaron que no se observaron indicios de la participación de terceras personas y que el caso quedó bajo investigación conforme a los protocolos establecidos de suicidio. La identidad de la joven no fue revelada de manera oficial.

LÍNEA DE AYUDA

El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún, sin embargo, es prevenible, en parte, mediante líneas de ayuda que operan en todo el país.

Si usted o algún ser querido ha llegado a considerarlo o se encuentra en crisis, por favor comunicarse al 800-911-2000, de la Línea de la Vida, al 075, de la Línea Ama, o bien, a la línea de emergencias 9-1-1, donde las 24 horas del día, los 365 días del año, hay personal capacitado para responder.