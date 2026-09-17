Hallan sin vida a Karla Margarita, joven desaparecida; investigan posible feminicidio

Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina de 22 años que permanecía desaparecida desde el pasado 14 de septiembre, fue localizada sin vida en un terreno agrícola de Zapopan, Jalisco.

La joven era originaria de Irapuato, Guanajuato, pero se había trasladado a Jalisco para continuar con su preparación profesional. Cursaba la carrera de Medicina en la Universidad Cuauhtémoc y realizaba actividades relacionadas con su formación clínica en Zapopan. Sus familiares la describieron como una joven enfocada en cumplir su objetivo de convertirse en médica.

Karla desapareció después de solicitar un viaje

Karla Margarita fue vista por última vez durante la noche del lunes 14 de septiembre en la colonia Prados Vallarta, en Zapopan . De acuerdo con la información difundida durante su búsqueda, la estudiante habría solicitado un servicio de transporte mediante una plataforma digital antes de que sus familiares perdieran comunicación con ella.

Al momento de su desaparición vestía un uniforme médico azul, bata blanca con el distintivo de su institución educativa y lentes de armazón oscuro. Sus fotografías y datos fueron compartidos ampliamente en redes sociales, mientras familiares y amigos pedían información que permitiera conocer su paradero.

La Fiscalía de Jalisco analiza el teléfono celular de la estudiante para reconstruir sus últimos movimientos, conocer con quién tuvo contacto y determinar si efectivamente abordó un vehículo solicitado mediante una aplicación. Hasta ahora, las autoridades no han presentado públicamente una reconstrucción completa del recorrido.

Encuentran su cuerpo cerca de una motocicleta calcinada

Durante un operativo efectuado el miércoles 16 de septiembre, elementos de la Comisaría de Zapopan localizaron el cuerpo de una mujer en un sembradío situado en la zona de Las Agujas, cerca de Camino a Nextipac y avenida CUCBA.

En las inmediaciones fue encontrada una motocicleta con indicios de haber sido incendiada. Las autoridades investigan si la unidad tiene alguna relación directa con la desaparición y muerte de Karla Margarita, por lo que todavía no se ha establecido oficialmente si se trataba del vehículo utilizado para su traslado.

Fiscalía investiga el caso como posible feminicidio

Debido a que el cuerpo presentaba indicios de violencia, la carpeta de investigación quedó a cargo del área especializada en Feminicidios. Peritos procesaron el lugar del hallazgo y recolectaron evidencias para determinar las circunstancias de la muerte e identificar a la persona o personas responsables.

La apertura de la investigación bajo este protocolo no representa todavía una conclusión definitiva sobre el delito, sino que obliga a las autoridades a analizar el caso con perspectiva de género y agotar las líneas relacionadas con un posible feminicidio.