Hallan sin vida a Paola Márquez, influencer mexicana, al interior de su departamento

En las últimas horas comenzó a circular la noticia de que una reconocida influencer mexicana fue encontrada sin vida al interior de su departamento ubicado en el estado de San Luis Potosí, una situación que ha alertado al gremio y su comunidad.

De acuerdo a la información, el hallazgo ocurrió durante la mañana del sábado 30 de mayo , cuando una familiar acudió a su domicilio para visitarla, sin embargo se encontró la terrible escena.

Pese a que paramédicos la revisaron para tratar de vivirla, ya no fueron posibles los esfuerzos.

La confirmación de su muerte ocurrió ya por la tarde, así como su identidad, tratándose de la joven Paola Márquez de 30 años y quien era muy conocida en la plataforma de TikTok.

Personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del hecho para esclarecer su muerte, pues las primeras líneas de investigación se contempla un posible suicidio.

Mientras tanto, las muestras de cariño y condolencias siguen apareciendo en los últimos videos que la joven había posteado en sus cuentas de Facebook e Instagram.

Incluso el gobierno del municipio donde es originaria lamento su muerte y externó su más sentido pésame a su familia y amigos.