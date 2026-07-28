Hallan sin vida a militar en río de Santiago Papasquiaro; investigan presunto ahogamiento

Un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional fue localizado sin vida la tarde de este lunes en las inmediaciones del denominado Puente Negro, en la localidad de San Isidro, perteneciente al municipio de Santiago Papasquiaro. De manera preliminar, las autoridades señalaron que el deceso ocurrió por ahogamiento.

El reporte fue recibido alrededor de las 19:30 horas a través del sistema C-4, que alertó a las corporaciones de seguridad sobre la presencia de una persona sin vida en la ribera del río. De inmediato, elementos de la Policía Investigadora del Delito se trasladaron al sitio para atender el llamado.

Al arribar, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre en posición decúbito dorsal a la orilla del cauce. La víctima vestía un pantalón deportivo negro y tenis color beige de la marca Adidas.

En el lugar, personal de la propia Defensa identificó al fallecido como Alexis Rojas Gallegos, quien pertenecía a esa institución militar. Tras la identificación, se notificó de los hechos al Agente del Ministerio Público para el inicio de las diligencias correspondientes.

Por instrucciones del representante social, personal de Servicios Periciales acudió al sitio para realizar el procesamiento de la escena, la fijación fotográfica y el levantamiento del cuerpo, como parte de las actuaciones ministeriales.

En las labores de atención también participaron elementos de Protección Civil, Bomberos, Guardia Nacional, Sedena y Policía Municipal, quienes brindaron apoyo durante el operativo desarrollado en la zona del hallazgo.

Una vez concluidas las diligencias de campo, el cuerpo fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la Unidad Regional de la Fiscalía General del Estado en Santiago Papasquiaro, donde permanecerá bajo resguardo.

Será mediante la necropsia de ley como las autoridades determinarán oficialmente la causa del fallecimiento y establecerán las circunstancias en las que ocurrió el presunto ahogamiento, mientras continúan las investigaciones del caso.