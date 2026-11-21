Un hombre que trabajaba en las instalaciones de una presa fue localizado sin vida durante la tarde del viernes 20 de noviembre, luego de que una persona acudió a buscarlo para realizar labores en el lugar y descubrió que había fallecido.

El hallazgo ocurrió aproximadamente a las 16:00 horas en las inmediaciones de la presa Santa Elena, ubicada en la localidad de La Soledad, municipio de Súchil, donde fue encontrado a quien identificaron con las iniciales J.C.G.V., cuya edad fue referida por sus familiares como cercana a los 70 años.

De acuerdo con la información recabada, Javier acudió al lugar con la intención de localizar al trabajador para realizar actividades relacionadas con la presa, pero al encontrarlo sin signos vitales informó de inmediato al juez de la localidad.

Fue aproximadamente a las 16:00 horas cuando se dio aviso a las autoridades, por lo que elementos de la Policía Investigadora del Delito se trasladaron hasta la zona para verificar el reporte y comenzar las diligencias correspondientes.

Durante las investigaciones acudió al lugar la esposa del fallecido, quien señaló que el hoy occiso atravesaba por problemas de salud y, según su testimonio, presentaba síntomas de depresión por los que no había recibido atención especializada.

Los agentes recabaron las declaraciones de las personas que tuvieron conocimiento del hallazgo, mientras se solicitó la presencia del personal del Servicio Médico Forense para efectuar el levantamiento del cuerpo.

Los restos fueron trasladados a la ciudad de Durango para la práctica de la necropsia de ley, con la finalidad de establecer oficialmente la causa del fallecimiento, la cual podría ser por autolesión. Ante una crisis emocional, se puede solicitar ayuda gratuita a la Línea de la Vida, al 800 911 2000, o comunicarse al 911.