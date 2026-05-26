Hallan sin vida a un adulto mayor en una banqueta de Zona Centro de Durango

La madrugada de este martes fue localizado un hombre sin vida sobre una banqueta en calles de la Zona Centro de la ciudad de Durango, hecho que movilizó a corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia.

El reporte ingresó al sistema de emergencias alrededor de las 00:00 horas, cuando un ciudadano alertó sobre la presencia de un hombre tirado en la vía pública, en el cruce de la calle Patoni y Capitán Pedro Celestino Negrete. Según indicó el reportante, el masculino “se veía raro de la cara” y tenía la boca abierta, por lo que temía que estuviera sin vida.

Tras el llamado, elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública acudieron al lugar junto con paramédicos, quienes revisaron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Minutos después, personal del nodo de interconexión y telecomunicaciones NIT C5 notificó formalmente a la Fiscalía General del Estado de Durango para que se trasladaran al sitio ubicado sobre la calle Capitán Pedro Celestino Negrete, en la Zona Centro.

Al lugar acudió el Agente del Ministerio Público, acompañado por elementos de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes y la inspección de la escena.

Durante la revisión se confirmó que el cuerpo pertenecía a quien en vida respondía al nombre de José Luis González Puebla, de 66 años de edad, con domicilio en la colonia Valle del Guadiana.

Elemento activo de la corporación municipal manifestó que al arribar junto con otros agentes encontraron al masculino inconsciente y solicitaron apoyo médico; sin embargo, los paramédicos confirmaron el fallecimiento.

Finalmente, el Representante Social ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicaría la necropsia de ley para determinar con precisión las causas del deceso.