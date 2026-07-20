Hallan sin vida a un hombre en el patio de su vivienda en la colonia El Ciprés

Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este domingo en el patio de su vivienda, ubicada en la colonia El Ciprés, en la ciudad de Durango. El hecho movilizó a corporaciones de seguridad, personal de emergencias y autoridades ministeriales para realizar las diligencias correspondientes, en casos de suicidio.

De acuerdo con la información recopilada, alrededor de las 06:00 horas se recibió el aviso a través del sistema de emergencias 911 sobre una persona inconsciente en un domicilio de la calle Enebros. Al lugar acudieron Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Las investigaciones iniciales señalan que fue un familiar quien realizó el hallazgo. El hijo del fallecido intentó comunicarse con él para solicitar que pasara por él a su lugar de trabajo, pero al no obtener respuesta regresó al domicilio junto con su madre para buscarlo.

Durante la búsqueda, el hombre fue encontrado en el patio de la vivienda autolesionado. Sus familiares solicitaron apoyo inmediato al número de emergencias, mientras que los paramédicos únicamente pudieron confirmar el fallecimiento.

Elementos de la Policía Estatal y de la Policía Municipal resguardaron el sitio hasta la llegada del Agente del Ministerio Público, quien coordinó las acciones del personal de Servicios Periciales y Policía Investigadora del Delito, quienes realizaron el procesamiento de la escena e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades informaron que el cuerpo fue trasladado al anfiteatro de la Fiscalía General del Estado de Durango para la práctica de la necropsia de ley, con el propósito de establecer de manera oficial la causa del fallecimiento. Asimismo, se indicó que en el lugar no fue localizado algún mensaje o documento relacionado con los hechos.

Si tú o alguien que conoces está pasando por una crisis emocional o tiene pensamientos de hacerse daño, busca apoyo de inmediato. En México puedes comunicarte al 911 en caso de emergencia o a la Línea 075, donde personal capacitado puede brindar orientación y apoyo emocional de manera confidencial.