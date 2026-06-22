Hallan sin vida y en avanzado estado de descomposición a adulta mayor en bodega en Simón Bolívar

Una mujer de la tercera edad fue localizada sin vida y en avanzado estado de descomposición al interior de una bodega de almacenamiento de frijol en la localidad de San José de Reyes, municipio de Simón Bolívar, Durango.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 12:30 horas de este domingo, cuando elementos del Mando Coordinado de Simón Bolívar informaron sobre la presencia de una persona sin signos vitales en un domicilio particular de la citada comunidad. Al lugar acudieron agentes investigadores y personal de Servicios Periciales.

Al ingresar a la bodega, las autoridades encontraron el cuerpo de una mujer en posición de cúbito ventral y con un avanzado estado de descomposición. La hoy occisa fue identificada como María del Socorro Fraire Castillo, de 76 años de edad, quien tenía su domicilio en la localidad de San José de Reyes.

De acuerdo con el testimonio de Manuel de Jesús, sobrino de la fallecida, la mujer vivía sola. La última vez que fue vista con vida fue la mañana del jueves 18 de junio, cuando salió a comprar tortillas, y desde entonces sus familiares ya no tuvieron contacto con ella.

Fue hasta este domingo que Antonia y María Yaneth acudieron a buscarla para conversar con ella, encontrándola ya sin vida en el interior de la propiedad, por lo que de inmediato dieron aviso a la juez de cuartel y posteriormente a la Policía Municipal.

Durante las investigaciones, personal de la Unidad Médica Rural número 29 del IMSS informó que la adulta mayor padecía hipertensión arterial esencial primaria, sufría constantes crisis hipertensivas y frecuentemente registraba niveles de presión de hasta 180/110. Además, señaló que acostumbraba automedicarse.

Las autoridades realizaron una inspección detallada del domicilio y de la zona donde fue encontrado el cuerpo, sin detectar indicios de violencia, lucha, robo o cualquier otro hecho que hiciera presumir la comisión de un delito.

Ante la ausencia de elementos constitutivos de delito, el Agente del Ministerio Público determinó la dispensa de la necropsia de ley y un médico expidió el certificado de defunción. Debido al avanzado estado de descomposición y al riesgo sanitario que representaba el cuerpo, se ordenó su traslado directo al panteón para su inhumación.