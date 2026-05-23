Hallan una granada de fragmentación debajo de puente por la salida a Parral

La tarde de este sábado 23 de mayo, cerca de las 13:30 horas, se reportó el hallazgo de una granada de fragmentación funcional debajo de un puente por la salida a Parral, lo que ocasionó la movilización de autoridades de Durango.

De acuerdo con los primeros reportes, trabajadores que caminaban por la zona fueron quienes realizaron el hallazgo del artefacto explosivo, que contaba aún con el seguro puesto, por lo que no se descartó el riesgo de una detonación.

Tras el hallazgo, el hecho fue reportado a las autoridades de emergencia, arribando al lugar elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y Fiscalía General del Estado de Durango, que se encargaron del hecho.

Debido al riesgo que representa el hallazgo del artefacto, la zona permanece cerrada para evitar el paso a ciudadanos, a la espera de acciones por parte de la Defensa, que serán los encargados de remover el artefacto y resguardarlo.

El hecho se mantendrá en investigación, a la espera de que en próximas horas o días se den a conocer más detalles acerca del hallazgo.