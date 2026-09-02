Hallan varios explosivos y uniformes tácticos en zona serrana de Durango

Cartuchos explosivos y uniformes tácticos fueron localizados durante un operativo de seguridad realizado en una comunidad del municipio de Tamazula, en los límites de Durango con el estado de Sinaloa.

El hallazgo ocurrió en la localidad Todos Santos , perteneciente a la Junta Municipal de El Durazno, mientras elementos de diferentes corporaciones efectuaban recorridos de prevención, vigilancia y combate al delito por esta región serrana.

En las acciones participaron elementos de la Policía Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional, quienes encontraron abandonado el material y procedieron a asegurar la zona.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, fueron localizados 19 cartuchos explosivos tipo Emulex, además de dos uniformes con camuflaje , sin que se reportara la presencia de personas relacionadas con los objetos.

Ante el riesgo que representaban los explosivos, los efectivos establecieron un perímetro de seguridad y personal especializado del Ejército Mexicano realizó una inspección del área, además de aplicar los protocolos correspondientes para el manejo de este tipo de material.