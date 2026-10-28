Halloween 2026: 'IT', el payaso que convirtió la infancia en una pesadilla

Pocos personajes del terror han conseguido instalarse de manera tan profunda en la cultura popular como Pennywise, el inquietante payaso de “IT”. Con su rostro blanco, su sonrisa perturbadora y sus globos rojos, el personaje se convirtió en uno de los grandes símbolos del miedo en el cine, capaz de transformar una figura asociada con la diversión infantil en una imagen que provoca escalofríos incluso fuera de la pantalla.

La historia, creada por el escritor estadounidense Stephen King, combina el terror sobrenatural con los temores de la infancia, la violencia, la amistad y las heridas que permanecen durante la vida adulta. Su universo ha trascendido las páginas de la novela y las adaptaciones audiovisuales para convertirse en una referencia constante en disfraces, memes, ilustraciones, parodias y conversaciones entre aficionados al género.

UN PUEBLO MARCADO POR EL MIEDO

La trama se desarrolla en Derry, una localidad ficticia de Maine donde comienzan a desaparecer niños en circunstancias aterradoras. En medio de estos acontecimientos, un grupo de amigos conocido como el Club de los Perdedores descubre la presencia de una entidad maligna que adopta distintas formas para alimentarse del miedo de sus víctimas.

Su apariencia más reconocible es la de Pennywise, un payaso que atrae a los menores con una imagen aparentemente amigable, pero que esconde una naturaleza monstruosa. La criatura aprovecha los temores más profundos de cada persona y convierte sus pesadillas en una amenaza tangible.

La historia alterna entre la infancia de los protagonistas y su vida adulta, cuando deben regresar a Derry para enfrentarse nuevamente a aquello que creyeron haber dejado atrás. Más allá de los sobresaltos, la narración explora la memoria, el trauma, la solidaridad y la manera en que los miedos pueden acompañar a una persona durante años.

FENÓMENO DEL TERROR

Publicada en 1986, “IT”, conocida en español como “Eso”, es una de las novelas más emblemáticas de Stephen King. Su extensión, la construcción de Derry y la combinación de horror sobrenatural con conflictos humanos la convirtieron en una obra representativa de su universo literario.

La criatura no se limita a ser un monstruo con una apariencia definida. Su capacidad para transformarse permite que el miedo adopte distintas caras y que cada personaje se enfrente a una amenaza particular. Esa idea también contribuyó a que Pennywise trascendiera la historia original y se consolidara como una figura reconocible incluso entre quienes no han leído el libro.

La novela aborda además la violencia y los secretos de una comunidad que parece acostumbrada a convivir con sucesos inexplicables. En ese sentido, Derry funciona como algo más que un escenario, es un lugar donde los horrores colectivos y los personales se entrelazan.

MARCÓ A UNA GENERACIÓN

En 1990, la historia llegó a la televisión en una miniserie dirigida por Tommy Lee Wallace y protagonizada por Tim Curry como Pennywise. La producción dividió la narración entre los protagonistas durante su infancia y su regreso en la edad adulta.

La interpretación de Curry se convirtió en una de las representaciones más recordadas del personaje. Su combinación de humor siniestro, gestos exagerados y una presencia impredecible demostró que un payaso podía resultar más aterrador precisamente porque parecía estar diseñado para hacer reír.

Aunque la producción tenía las limitaciones propias de una obra televisiva de su época, su influencia permaneció durante décadas. Para muchos espectadores, aquella versión fue el primer acercamiento a una historia en la que los temores infantiles adquirían dimensiones sobrenaturales.

EL REGRESO A LOS CINES

En 2017, “IT” regresó a la pantalla grande con una nueva adaptación dirigida por Andy Muschietti y protagonizada por Bill Skarsgård como Pennywise. La película se concentró en la infancia de los protagonistas y presentó una versión visualmente más intensa de la criatura.

El filme destacó por combinar el terror con la dinámica de un grupo de amigos que enfrenta sus problemas familiares, sus inseguridades y la amenaza que acecha en Derry. Su éxito comercial confirmó que el personaje conservaba una enorme capacidad para atraer a nuevas generaciones.

La historia continuó en 2019 con “IT: Capítulo Dos”, que reunió al Club de los Perdedores durante la edad adulta. Jessica Chastain, James McAvoy y Bill Hader formaron parte del elenco adulto, mientras Skarsgård retomó su papel como Pennywise.

Esta segunda película recuperó los acontecimientos de la etapa adulta de la novela y cerró el enfrentamiento iniciado en la primera entrega. Ambas producciones conformaron una adaptación cinematográfica dividida en dos partes, con una estética contemporánea y un mayor despliegue de efectos visuales.

LUGAR EN LA CULTURA POP

La permanencia de Pennywise en la cultura popular se explica, en parte, por el contraste entre su apariencia y su verdadera naturaleza. El payaso, tradicionalmente vinculado con fiestas, espectáculos y entretenimiento infantil, se convierte aquí en una figura amenazante que distorsiona esa imagen familiar.

Su diseño es fácilmente reconocible: el maquillaje blanco, el cabello rojizo, el traje de inspiración antigua y los globos rojos funcionan como elementos visuales que identifican al personaje incluso sin necesidad de mencionar su nombre.

Con el paso de los años, Pennywise ha aparecido en disfraces de Halloween, colecciones de figuras, ilustraciones, productos temáticos y una amplia variedad de memes. Su rostro también se ha convertido en un recurso habitual para representar situaciones inquietantes o humor negro en internet.

El personaje, además, ha alimentado el interés por el llamado miedo a los payasos, conocido como coulrofobia, aunque no todas las personas que sienten incomodidad ante ellos presentan una fobia clínica. La asociación entre maquillaje, sonrisa exagerada y amenaza ya existía en otras expresiones del terror, pero “IT” contribuyó a mantenerla vigente entre nuevas audiencias.

LEGADO QUE VA MÁS ALLÁ DE LOS SUSTOS

El impacto de “IT” no depende únicamente de la presencia de un monstruo memorable. Su historia también conecta con experiencias reconocibles: el acoso escolar, la amistad como refugio, los secretos familiares y el esfuerzo por enfrentar aquello que produce miedo.

El Club de los Perdedores representa la fuerza de un grupo que encuentra apoyo mutuo frente a situaciones que serían difíciles de enfrentar en soledad. La transición de la infancia a la adultez añade otra capa a la narración, al mostrar cómo los recuerdos pueden cambiar con el tiempo sin que necesariamente desaparezcan sus consecuencias.

Entre la miniserie de 1990 y las películas “IT” (2017) e “IT: Capítulo Dos” (2019), Pennywise ha demostrado que una historia de terror puede renovarse para distintas generaciones sin perder su esencia.