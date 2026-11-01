Halloween deja 176 detenidos en Durango; civiles apedrean patrulla para evitar arrestos en la Morga

Un total de 176 personas fueron detenidas durante el operativo de Halloween 2026, implementado por la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP) en la ciudad de Durango, jornada en la que se registraron diversos incidentes, entre ellos una agresión a pedradas contra elementos de la Policía Municipal en la colonia Morga, donde una patrulla terminó con daños en la carrocería y una de sus calaveras quebrada.

De acuerdo con la información recabada, durante la noche del sábado 31 de octubre, una unidad de la Policía Municipal, en la que viajaban seis elementos, realizó la detención de dos individuos por la comisión de faltas administrativas en la colonia Morga ; sin embargo, cuando los agentes se disponían a trasladarlos a los separos de la corporación, varios civiles salieron para tratar de impedirlo.

Ante la situación, los uniformados solicitaron apoyo, por lo que arribaron otras unidades policiales para controlar el incidente. No obstante, cuando los agentes intentaron dialogar con las personas que se encontraban en el lugar, se generó un altercado y varios civiles comenzaron a lanzar piedras contra los policías, lo que ocasionó daños materiales a una de las patrullas.

Durante estos hechos, los elementos municipales realizaron varias detenciones de personas presuntamente involucradas en la agresión. Posteriormente, cuando las unidades se retiraban del sector, fueron alcanzadas por una camioneta cuyo conductor pretendía conseguir la liberación de uno de sus familiares detenidos, situación que derivó también en su aseguramiento y puesta a disposición de la jueza cívica municipal.

En cuanto al operativo general, la Dirección Municipal de Seguridad Pública informó que fueron desplegadas cinco células operativas en distintos sectores de la capital , con la finalidad de prevenir alteraciones al orden público durante las celebraciones de Halloween. Como resultado de estas acciones, se reportaron 176 personas detenidas, de las cuales cinco eran menores de edad, quienes recibieron atención por parte del área de Trabajo Social.

Asimismo, durante los recorridos de vigilancia fueron asegurados diversos objetos y productos considerados de riesgo para la ciudadanía, aunque no se detallaron sus características. Respecto al incidente de la colonia Morga, no se precisó el número total de personas detenidas en ese punto ni el monto de los daños ocasionados a la unidad policial, mientras que los involucrados fueron turnados ante la autoridad municipal correspondiente para determinar su situación administrativa.