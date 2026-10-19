Halloween y Día de Muertos en Durango, podrían dejar casi 500 mdp de derrama económica

De acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Durango podría registrar una derrama económica cercana a los 500 millones de pesos por las celebraciones de Halloween y el Día de Muertos, gracias al movimiento comercial que generan la compra de flores, pan de muerto, veladoras, disfraces, dulces, alimentos y artículos para las ofrendas.

El presidente de dicho organismo empresarial, Sergio Sánchez López, señaló que estas fechas representan una oportunidad para los establecimientos comerciales, desde florerías, panaderías y tiendas de barrio hasta restaurantes y otros negocios que ofrecen productos y servicios relacionados con la temporada.

Esta estimación ya considera el gasto que realizan las familias durante los días previos y las fechas de celebración, tanto en los preparativos de Halloween como en las actividades tradicionales del Día de Muertos.

A nivel nacional, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) estima una derrama económica de 53 mil millones de pesos por el Día de Muertos, del 25 de octubre al 2 de noviembre, lo que representa un incremento cercano al siete por ciento, respecto a 2025.

La Confederación reportó que la derrama nacional pasó de 45 mil 318 millones de pesos en 2024 a 49 mil 500 millones en 2025, con una proyección de 53 mil millones para este año.

Por lo que el sector hizo un llamado a privilegiar las compras en negocios locales, al señalar que detrás de cada ofrenda también está el trabajo de productores, comerciantes y familias que contribuyen a mantener vivas las tradiciones mexicanas.